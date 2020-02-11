Akçay: Bence o sene bu sene - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
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Akçay: Bence o sene bu sene

Akçay: Bence o sene bu sene

, Fırtına'nın şampiyon olmasını diledi.

, Fırtına'nın şampiyon olmasını diledi. Akçay, ", Hüseyin Çimşir ile bu sezon şampiyon olabilir. Sörloth ve Sosa gibi liderleri var. Bence o sene bu sene. Hüseyin hocanın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, kentiyle bunu başarır" ifadelerini kullanıldı.
  1. 11.2.2020
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