Akçay: Bence o sene bu sene
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Akçay, Fırtına'nın şampiyon olmasını diledi.
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Akçay, Fırtına'nın şampiyon olmasını diledi. Akçay, "Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile bu sezon şampiyon olabilir. Sörloth ve Sosa gibi liderleri var. Bence o sene bu sene. Hüseyin hocanın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır" ifadelerini kullanıldı.
- 11.2.2020
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Akçay: Bence o sene bu sene haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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