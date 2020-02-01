MAÇ SONUCU | Trabzonspor (U17) 2-0 Fenerbahçe (U17)

U17 Ligi 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinin gollerini Süleyman ve Batuhan kaydetti. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 45'e yükseltti ve 1. sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 28 puanla 9. sırada yer aldı.