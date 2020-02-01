MAÇ SONUCU | Trabzonspor (U17) 2-0 Fenerbahçe (U17) - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | () 2-0 (U17)

MAÇ SONUCU | Trabzonspor (U17) 2-0 Fenerbahçe (U17)

'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek ekiplerden ve maçı öncesi iki ekibin takımları da kendi liglerinde mücadele etti. Karşılaşma ev sahibi ekip Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Ligi 20. hafta mücadelesinde , sahasında 'yi 2-0 mağlup etti. ekibinin gollerini Süleyman ve Batuhan kaydetti. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 45'e yükseltti ve 1. sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 28 puanla 9. sırada yer aldı.

  1. 01.02.2020
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