MAÇ SONUCU | Trabzonspor (U17) 2-0 Fenerbahçe (U17)
Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek ekiplerden Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı öncesi iki ekibin U17 takımları da kendi liglerinde mücadele etti. Karşılaşma ev sahibi ekip Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
U17 Ligi 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinin gollerini Süleyman ve Batuhan kaydetti. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 45'e yükseltti ve 1. sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 28 puanla 9. sırada yer aldı.
- 01.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
MAÇ SONUCU | Trabzonspor (U17) 2-0 Fenerbahçe (U17) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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