Şiddetli fırtına!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenerek rövanş öncesi avantaj sağladı. Kaptan Sosa'nın 22'de attığı harika golle öne geçen Fırtına, ilk yarının son anlarında Nwakaeme'nin harika vuruşunda da direğe takıldı. İkinci yarıda zaman zaman kalesinde pozisyon veren Karadeniz devi, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir'in yerinde müdahaleleri ile rahatladı.



SOSA-NWAKAEME

Aksayan Abdulkadir Parmak'ı kenara alan ve Ekuban'ı sahaya sürerek oyunu rakip sahaya yıkan Çimşir ilk maçında geçer not aldı. Takımı öne geçiren Sosa, Nwakaeme'nin golünde de asisti yaparak gecenin kahramanlarından oldu. Gol makinesi Sörloth bu kez direğe takılsa da birçok denemesinde başarılı olamayan Nwakaeme 80'de muhteşem bir vuruşla skoru belirledi ve 23 Ocak'taki rövanş öncesi turun kapısını iyice açtı.



8 KEZ KAZANDI

Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974- 1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordo- mavili takım, 2'şer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, 1 kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.



NDIAYE İLK KEZ

Stoke City takımından kiralık olarak kadroya katılan ilk ve tek isim olan Badou Ndiaye, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile ilk resmi maçına çıktı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ilk 11'de görev verdiği Senegalli oyuncu, Trabzon-spor formasıyla ilk resmi maçına da Şenol Güneş Stadı'nda taraftarı önünde çıkmış oldu. 73. dakikada kenara alındı.



RÖVANŞI ALDI

Süper Lig'de ilk devrede yine Trabzon'da oynanan maçta Trabzonspor 1-0 öne geçtiği maçta Denizlispor'a 2-1 yenilmişti. O maçta 2 gol atan Rodallega dün sessiz kaldı.



19 BİN BORDO-MAVİLİ

Bordo-mavili taraftarlar, hafta içi ve geç saatte olması nedeni ile Yukatel Denizlispor karşılaşmasına beklenen ilgiyi göstermedi. Şenol Güneş Stadı tribünlerinin önemli bölümü boş kalırken, maçı izlemeye gelen 19 bin civarındaki taraftarlar ise müsabaka öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi.



8 İSİM OYNAMADI

Fırtına'da sakatlıkları bulunan Uğurcan, Sturridge, Novak, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz'ın yanı sıra transfer görüşmeleri için izin verilen Avdijaj ile takımda düşünülmeyen Fernandes de Yukatel Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı.



ESKİLER ALKIŞLANDI

Maç öncesinde Trabzonspor ile sözleşmesi feshedildikten sonra Denizlispor'a transfer olan Onazi, mücadeleyi tribünden izledi. Ayrıca daha önce Olcay başta olmak üzere eskiden Trabzonspor'da forma giyen Zeki, Mustafa ve Rodallega'yı tribünler alkışladı.

MİNİ YORUM: NECMİ PEREKLİ

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ilk imtihanında şu an için geçerli not aldı. Takımını idare etmekte herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Umarız bundan sonra da böyle devam eder. Maçın başında her iki takım da temposuz ve tedbirliydi. Sonuca giden hareketlerin desteksiz kalması sonucu her iki takım da pozisyon fakirliği yaşadı. Fakat Trabzonspor, Sosa'nın golünden sonra rahatladı. Ancak ikinci devrede biraz baskı yese de Nwakaeme'nin sayısı ile 'kupaya devam' sinyali verdi. Yeni transfer Ndiaye'nin henüz hazır olmadığı net olarak ortada.