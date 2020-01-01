Ünal Karaman’a tepki

Eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu, Ünal Karaman'ın "Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım" sözlerine tepki gösterdi. Hacıosmanoğlu, "16 maçın 13'ünde öne geçip de kazanamayan bir Trabzonspor gerçeği var ortada. Kamuoyunda tepki gösterirken bunların da dikkate alınması lazım. Hocanın sahada takımı okuma ve yönlendirmedeki eksiğini kapatmak için de bugün vakıf olduğum konu da beni çok üzdü" dedi. Hacıosmanoğlu şöyle devam etti: "Trabzonspor'u bu kadar özümsemiş bir hocanın kulübün başkanlık makamıyla ilgili konuşurken çok dikkat etmesi lazım. Kullandığı cümleler Ünal hocaya da yakışmadı. Trabzonspor başkanlık makamına 'Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım, kılçık olurum' şeklinde konuşması çok çirkindir. Bu kelimeleri konuşan o kelimelerin altında kalır. Onun için camiaya seslenmek istiyorum. Bu işin Trabzonspor'a karışması için organize unsuru yapanların düşüncesi doğrultusunda değil de takımı birlik beraberlik içerisinde şampiyonluğa nasıl taşırızı konuşalım. Verilen bu emekler boşa gitmesin diye gün birlik olma günüdür."