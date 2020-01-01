Ünal Karaman’a tepki - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Ünal Karaman’a tepki

’a tepki

Ünal Karaman’a tepki

'un eski başkanı : ’ın ‘Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım, kılçık olurum’ ifadesini kullanması çok çirkindir.

Eski başkanlardan , 'ın "Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım" sözlerine tepki gösterdi. Hacıosmanoğlu, "16 maçın 13'ünde öne geçip de kazanamayan bir gerçeği var ortada. Kamuoyunda tepki gösterirken bunların da dikkate alınması lazım. Hocanın sahada takımı okuma ve yönlendirmedeki eksiğini kapatmak için de bugün vakıf olduğum konu da beni çok üzdü" dedi. Hacıosmanoğlu şöyle devam etti: "Trabzonspor'u bu kadar özümsemiş bir hocanın kulübün başkanlık makamıyla ilgili konuşurken çok dikkat etmesi lazım. Kullandığı cümleler Ünal hocaya da yakışmadı. Trabzonspor başkanlık makamına 'Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım, kılçık olurum' şeklinde konuşması çok çirkindir. Bu kelimeleri konuşan o kelimelerin altında kalır. Onun için camiaya seslenmek istiyorum. Bu işin Trabzonspor'a karışması için organize unsuru yapanların düşüncesi doğrultusunda değil de takımı birlik beraberlik içerisinde şampiyonluğa nasıl taşırızı konuşalım. Verilen bu emekler boşa gitmesin diye gün birlik olma günüdür."

  1. 1.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ünal Karaman’a tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN