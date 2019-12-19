Trabzonspor'dan 10 numara transfer hamlesi! Portekizli süper yıldız...
Trabzonspor, ocak ayı için transfer girişimlerine hız verdi... Savunmanın soluna, ön liberoya ve 10 numara mevkine takviyeler düşünen Bordo-Mavili kurmayların bir isim için hayli istekli olduğu ortaya çıktı. Scout ekibinin alınması için ısrar ettiği bu yıldız, şu anda İngiltere’nin Championship takımlarından Nottingham Forest forması giyen Joao Carvalho. 22 yaşında olan Portekizli 10 numara, Nottingham’a 15 milyon Euro bedelle futbolcu fabrikası Benfica’dan transfer edilmişti.
Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre; Trabzonspor, Benfica altyapısından yetişen ve şu anda İngiltere'de Nottingham Forest forması giyen Joao Carvalho için girişimleri hızlandırdı. Portekizli 10 numarayı kiralamayı planlayan Bordo-Mavili kurmaylar Ada ekibi ile pazarlıkları sürdürüyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Ancak Carvalho, bu sezon Forest'e yeterince süre alamadı. Geride kalan haftalarda 14 maça çıkan genç yıldız, takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağlayabildi. Trabzonspor scout ekibinin takibinde olan ve menajeriyle görüşülen Joao Carvalho'nun Trabzonspor'a olumlu yanıt verdiği öğrenildi.
Genç oyuncunun Pereira ve Fernandes'ten de Trabzonspor ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Carvalho'yu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlayan Bordo-Mavili kurmaylar, hafta içinde Ada'ya çıkarma yapacak.
- 19.12.2019
- Güncelleme: 19.12.2019 17:32
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
Trabzonspor'dan 10 numara transfer hamlesi! Portekizli süper yıldız... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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