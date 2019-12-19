Trabzonspor'dan 10 numara transfer hamlesi! Portekizli süper yıldız...

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre; Trabzonspor, Benfica altyapısından yetişen ve şu anda İngiltere'de Nottingham Forest forması giyen Joao Carvalho için girişimleri hızlandırdı. Portekizli 10 numarayı kiralamayı planlayan Bordo-Mavili kurmaylar Ada ekibi ile pazarlıkları sürdürüyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Ancak Carvalho, bu sezon Forest'e yeterince süre alamadı. Geride kalan haftalarda 14 maça çıkan genç yıldız, takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağlayabildi. Trabzonspor scout ekibinin takibinde olan ve menajeriyle görüşülen Joao Carvalho'nun Trabzonspor'a olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Genç oyuncunun Pereira ve Fernandes'ten de Trabzonspor ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Carvalho'yu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlayan Bordo-Mavili kurmaylar, hafta içinde Ada'ya çıkarma yapacak.