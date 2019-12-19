Trabzonspor'dan 10 numara transfer hamlesi! Portekizli süper yıldız... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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'dan 10 numara hamlesi! Portekizli süper yıldız...

Trabzonspor'dan 10 numara transfer hamlesi! Portekizli süper yıldız...

, ocak ayı için girişimlerine hız verdi... Savunmanın soluna, ön liberoya ve 10 numara mevkine takviyeler düşünen Bordo-Mavili kurmayların bir isim için hayli istekli olduğu ortaya çıktı. Scout ekibinin alınması için ısrar ettiği bu yıldız, şu anda ’nin Championship takımlarından Nottingham Forest forması giyen . 22 yaşında olan Portekizli 10 numara, Nottingham’a 15 milyon Euro bedelle futbolcu fabrikası ’dan transfer edilmişti.

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre; , altyapısından yetişen ve şu anda 'de Nottingham Forest forması giyen için girişimleri hızlandırdı. Portekizli 10 numarayı kiralamayı planlayan Bordo-Mavili kurmaylar Ada ekibi ile pazarlıkları sürdürüyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Ancak Carvalho, bu sezon Forest'e yeterince süre alamadı. Geride kalan haftalarda 14 maça çıkan genç yıldız, takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağlayabildi. Trabzonspor scout ekibinin takibinde olan ve menajeriyle görüşülen Joao Carvalho'nun Trabzonspor'a olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Genç oyuncunun Pereira ve Fernandes'ten de Trabzonspor ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Carvalho'yu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlayan Bordo-Mavili kurmaylar, hafta içinde Ada'ya çıkarma yapacak.

Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim

  1. 19.12.2019
  2. Güncelleme: 19.12.2019 17:32
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