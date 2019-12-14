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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Avdijaj sıkıntısı

Avdijaj sıkıntısı

 Ligi'nde , Basel ile karşılaştı. Avrupa defterini kapatan bordo-mavili takım, ekibine 2-0 mağlup oldu. Genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan Fırtına'da Avdijaj sahanın en kötülerinden seçildi. 'ın 90 dakika şans verdiği Kosovalı, bireyselliği ile adeta saç baş yoldurttu.

Ligi'nde , Basel ile karşılaştı. Avrupa defterini kapatan bordo-mavili takım, ekibine 2-0 mağlup oldu. Genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan Fırtına'da Avdijaj sahanın en kötülerinden seçildi. 'ın 90 dakika şans verdiği Kosovalı, bireyselliği ile adeta saç baş yoldurttu.
  1. 14.12.2019
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