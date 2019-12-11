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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Stavrev yönetecek

Stavrev yönetecek

C Grubu son hafta maçında 'un 'nin Basel takımı ile deplasmanda oynayacağı müsabakada Makedon hakem düdük çalacak.

C Grubu son hafta maçında 'un 'nin Basel takımı ile deplasmanda oynayacağı müsabakada Makedon hakem düdük çalacak. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov üstlenecek. St. Jakob- Park'ta oynanacak maç 20.55'te.

  1. 11.12.2019
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