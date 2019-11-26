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26 Kasım 2019, Salı
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'da idmanlar sürecek

Trabzonspor'da idmanlar sürecek

virajını dönen , Getafe maçı hazırlıklarına ara vermeden başlamıştı. Dünü izinli geçiren bordomavililer bugün İspanyol ekibiyle oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürecek.

Ligde Ankaragücü virajını dönen , Getafe maçı hazırlıklarına ara vermeden başlamıştı. Dünü izinli geçiren bordomavililer bugün İspanyol ekibiyle oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürecek. , Getafe maçına yedek oyuncularla çıkacak. Asları derbisine saklayacak.

  1. 26.11.2019
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