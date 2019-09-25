Basel'den 4 gollü galibiyet
Basel, ligin 8. haftasında Zürih'i ağırladı. Aynı zamanda Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Basel, İsviçre liginde Zürih'i 4-0 mağlup etti.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Basel, İsviçre Süper Ligi'nde karşılaştığı Zürih'i 4-0 yendi.
Basel, ligin 8. haftasında Zürih'i ağırladı.
Ev sahibi ekip, 9. dakikada Arthur, 51. dakikada Kevin Bua, 80. dakikada Edon Zhegrova ve 90. dakikada Samuele Campo'nun attığı gollerle maçtan 4-0 galip ayrıldı.
Puanını 19'a çıkaran Basel, zirvedeki yerini korurken, 8 puanlı Zürih 6. sırada kaldı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü sahasında Basel ile karşılaşacak.
- 26.09.2019
- Güncelleme: 26.09.2019 00:55
-
Beşiktaş'ta cevabı merak edilen o soru: Kim başkan olacak?
Toplam 1
Yorum
ali bilir adayım ali gültiken
-
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti!
Toplam 2
Yorum
Öncel YAPRAK Bu karar beni çok üzdü.Devam edilmeli idi.
-
Ekvador'da 25-0 biten maça şike soruşturması
Toplam 1
Yorum
mazlum aga bisi yok ya almışlar işte
Basel'den 4 gollü galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.