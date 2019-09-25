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25 Eylül 2019, Çarşamba
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'den 4 gollü galibiyet

Basel'den 4 gollü galibiyet

, ligin 8. haftasında 'i ağırladı. Aynı zamanda 'un 'ndeki rakiplerinden Basel, liginde Zürih'i mağlup etti.

'un C 'ndaki rakiplerinden , Süper Ligi'nde karşılaştığı 'i yendi.

Basel, ligin 8. haftasında Zürih'i ağırladı.

Ev sahibi ekip, 9. dakikada Arthur, 51. dakikada Kevin Bua, 80. dakikada Edon Zhegrova ve 90. dakikada Samuele Campo'nun attığı gollerle maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Puanını 19'a çıkaran Basel, zirvedeki yerini korurken, 8 puanlı Zürih 6. sırada kaldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü sahasında Basel ile karşılaşacak.

  1. 26.09.2019
  2. Güncelleme: 26.09.2019 00:55
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