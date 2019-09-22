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22 Eylül 2019, Pazar
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Karaman ve Çalımbay 3’üncü kez

Karaman ve Çalımbay 3’üncü kez

Teknik Direktörü ve Teknik Direktörü , teknik direktörlük kariyerlerinde yarın 3. kez birbirlerine rakip olacak.

ile , teknik adamlık hayatlarında yarın 3. kez rakip olacak. Karaman ile Çalımbay, ilk kez 16 Kasım 2008'de karşılaştı. Karaman'ın çalıştırdığı Ankaragücü, bu maçta Çalımbay'ın Eskişehirspor'unu 3-1 mağlup etmişti. 18 Mayıs 2018'de ise Karaman'ın Karabük'ü o dönem Çalımbay'ın çalıştırdığı 'a 3-0 yenildi.
  1. 22.9.2019
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