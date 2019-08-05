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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Prag sonrası kuralar çekiliyor

Prag sonrası kuralar çekiliyor

Avrupa Ligi’nde play-off kuraları bugün çekiliyor. , ’ı elerse seri başı olacak. Muhtemel rakipler de belli.

Karadeniz Fırtınası, 8 ve 15 Ağustos tarihlerinde ile Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçlarına çıkacak. Temsilcimiz, Çekya temsilcisini elerse Kupa 2'de play-off etabına kalacak. Bugün çekilecek kuraya da seri başı olarak girecek. 14.30'da gerçekleştirilecek kura çekiminde bordo-mavililer 4 eşleşmenin galiplerinden biri ile rakip olacak. Play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos'ta, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.
  1. 5.8.2019
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