Parmak’tan yeni espri

Karadeniz ekibinin sosyal medyayı en iyi kullanan ismi hiç şüphesiz Abdulkadir Parmak. 24 yaşındaki genç orta saha, kendisiyle aynı bölgede oynayan Obi Mikel transferi sonrası Ogenyi Onazi'ye "Arkadaşını çağırdın hemi" yazmıştı. Dün de kaleci Uğurcan Çakır'ın pas yaptığı bir karenin altına "Sen de mi orta sahasın?" mesajı attı. Bu esprili mesajı görenler kahkahaya boğuldu.

