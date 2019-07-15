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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Parmak’tan yeni espri

Parmak’tan yeni espri

'da sosyal medyayı en iyi kullanan oyuncuların başında gelen Abdülkadir Parmak, yaptığı esprili paylaşımla adından söz ettirdi. Parmak, bu kez 'a takıldı.

Karadeniz ekibinin sosyal medyayı en iyi kullanan ismi hiç şüphesiz Abdulkadir Parmak. 24 yaşındaki genç orta saha, kendisiyle aynı bölgede oynayan Obi Mikel transferi sonrası Ogenyi Onazi'ye "Arkadaşını çağırdın hemi" yazmıştı. Dün de kaleci 'ın pas yaptığı bir karenin altına "Sen de mi orta sahasın?" mesajı attı. Bu esprili mesajı görenler kahkahaya boğuldu.

  1. 15.7.2019
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