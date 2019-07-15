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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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heyecanı

Mario Gomez heyecanı

Golcü arayışlarını sürdüren 'da gündeme 'in gelmesi taraftarları heyecanlandırdı. Taraftarlar, 'nın 'Gomez bizde 25 gol atar' yorumuna hak verdi.

Trabzonspor'un forvet için 'in şartlarını soruşturması taraftarı heyecanlandırdı. Bordo-mavililer " haklı, gelirse 25 gol atar. Bize çok faydası olur" yorumunda bulundu. Yönetim de 34 yaşındaki Alman forvetin menajeriyle temas kuracak. Yönetim alacağı cevaba göre rotasını belirleyecek. da onu çok istiyor.
  1. 15.7.2019
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