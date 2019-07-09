Trabzonspor çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları yapan bordo mavililer, 18.00'de başlayan günün ikinci antrenmanında ise pas çalışmalarının ardından dar alanda oyun oynadı.
Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Majid Hosseini ile Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Bordo mavililer, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.
- 09.07.2019
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nafi ünal bir beşiktaşlı olarak yönetime güveniyorum. Nasıl uygun olacaksa öyle yaparlar. iyi çalışmalar.
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SAKA İYİ KALECİ İNŞLLAH YANAL OYNATIR.VOLKAN DEMİRELİ OYNATMASINDA
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Toplam 1
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şemsettin Her Zaman Her Yerde En BÜYÜK FENERBAHÇE
Trabzonspor çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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