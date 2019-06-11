Yusuf mutlu

Menajeri Nejat Okutan tarafından Trabzonspor ile anlaştığı resmen açıklanan Yusuf Sarı'nın keyfi yerinde. 20 yaşındaki futbolcunun "Türkiye'de çok büyük bir kulübün formasını giyeceğim. Trabzonspor için oynamak büyük bir gurur. Çok çalışıp ilk 11'in değişilmezi olmak istiyorum. Bir an önce yeni formamı giymek için sabırsızlanıyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Ünal Karaman'ın gençlere şans vermesi benim için de büyük avantaj" dediği öğrenildi.