Yusuf mutlu – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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Yusuf mutlu

Yusuf mutlu

tarafından ile anlaştığı resmen açıklanan 'nın keyfi yerinde.

tarafından ile anlaştığı resmen açıklanan 'nın keyfi yerinde. 20 yaşındaki futbolcunun "'de çok büyük bir kulübün formasını giyeceğim. Trabzonspor için oynamak büyük bir gurur. Çok çalışıp ilk 11'in değişilmezi olmak istiyorum. Bir an önce yeni formamı giymek için sabırsızlanıyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. 'ın gençlere şans vermesi benim için de büyük avantaj" dediği öğrenildi.

  1. 11.6.2019
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