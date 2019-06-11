Yusuf mutlu
Menajeri Nejat Okutan tarafından Trabzonspor ile anlaştığı resmen açıklanan Yusuf Sarı'nın keyfi yerinde.
Menajeri Nejat Okutan tarafından Trabzonspor ile anlaştığı resmen açıklanan Yusuf Sarı'nın keyfi yerinde. 20 yaşındaki futbolcunun "Türkiye'de çok büyük bir kulübün formasını giyeceğim. Trabzonspor için oynamak büyük bir gurur. Çok çalışıp ilk 11'in değişilmezi olmak istiyorum. Bir an önce yeni formamı giymek için sabırsızlanıyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Ünal Karaman'ın gençlere şans vermesi benim için de büyük avantaj" dediği öğrenildi.
- 11.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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