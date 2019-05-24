Trabzonspor Çaykur Rizespor deplasmanında!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde 11 haftadır yenilmeyen (8 galibiyet, 3 beraberlik) bordo-mavililer, seriyi sürdürüp kapanışı da 3 puanla yapmayı planlıyor. Üçüncülük hedefi içinse Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçının sonucu beklenecek. Siyah-beyazlı takımın puan kaybetmesi, Trabzonspor'un da galip gelmesi halinde Fırtına ligi 3'üncü bitirecek.

KADRODA 2 TANE EKSİK VAR

Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Onazi ile kart cezalısı Amiri forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın geçen haftaki ilk onbiri aynen sahaya sürmesi bekleniyor. Sözleşmesi 2 yıl uzatılan başarılı hoca sezonu galibiyetle tamamlayıp tatile moralli çıkmak istediklerini vurgularken, Rizespor'un evinde etkili olduğunu da hatırlatarak oyuncularını uyardı.



Trabzonspor ile Çaykur Rizespor ligde bugüne kadar 35 kez karşılaştı. Bordo-mavililerin galibiyet sayısında 22-5, gollerde de 71'e 26 gibi ezici üstünlüğü var.



Fırtına deplasmanda 102 gündür yenilmiyor. (3 galibiyet, 3 beraberlik). Son mağlubiyet, Ümit Öztürk'ün kararlarının damga vurduğu maçta G.Saray'dan alındı (1-3).

KARADENİZ DOSTLUĞU | NECMİ PEREKLİ

Bizler küçüklüğümüzden beri Trabzon-Rize birlikteliği mantığı ile büyüdük. Zira Rizelilerle, Trabzonlular değil spor konusunda ailevi meselelerde dahi iç içe olmuştur. Bizim Rizeli futbolcu ağabeylerimize saygımız, onların bizlerin büyüklerine olan saygı ve sevgileri hep daim ve seviyeli olmuştur. Sahada kıyasıya mücadelelerimiz olmuş fakat gönüllerimiz asla bölünmemiş ve kırılmamıştır. Fakat son zamanlarda futbolumuzu işgal eden yabancı sektörüyle araya nifak tohumları girmiştir. Ancak bizler ne olursa olsun asla Tuncay Mataracıları, Şenol Birolları, Ayvazları ve Hamitleri unutamayız. Bunlar iki ilin dostluğunun çimentosudur. Umarım bugünkü karşılaşma da yine bu birlikteliğin yapıştırıcısı olacaktır.



TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

UĞURCAN

PEREIRA

HÜSEYIN

HOSSEINI

NOVAK

SOSA

A. PARMAK

A. ÖMÜR

YUSUF

NWAKAEME

RODALLEGA