Trabzonspor'dan Tolunay Kafkas'a sert tepki!

Her fırsatta "Trabzonluyum, burası benim evim" diyen Tolunay Kafkas, ekonomik olarak tarihinin en zor günlerini yaşayan Trabzonspor'dan kazandığı tazminatla ilgili kendisinden istenen tüm indirim ve yapılandırma taleplerini reddetti. Trabzonspor yönetimiyle yaptığı görüşmelerde "Eşimi ve kayınpederimi aşamıyorum. Onların Trabzonspor ile görülecek hesapları varmış" gerekçelerini öne süren Kafkas'a 9 milyon 222 bin TL tazminatı, 170 bin TL yargılama ve avukatlık gideri kuruşu kuruşuna ödendi. Hal böyleyken Fırtına'nın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay kazandığı davadan doğan alacağı için yönetimden gelen "Paranızı şu gün ödeyelim, senet de verelim" teklifini geri çevirip, "Ben Trabzonspor'dan senet almam, söz yeterlidir" derken, Trabzonlu olmayan Olcay Şahan daha bir ay önce sözleşmesinde 1 milyon euro indirime giderken, Tolunay Kafkas'ın bu şekilde davranması "Kim Trabzonlu?" sorusunu akıllara getirdi.





KARARI YARGITAY ONADI!

Ekonomik zorluklarla mücadele eden bordomavili camiaya bir darbe de her fırsatta "Ben Trabzonluyum, burası benim evim" diyen, Şubat-Haziran 2013 tarihleri arasında Trabzonspor'da teknik direktör olarak görev yapan Tolunay Kafkas'tan geldi. Sadri Şener döneminde 3,5 yıllık anlaşmayla göreve başlayan, ardından başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından sözleşmesi feshedilen Tolunay Kafkas, ileriye dönük 3 yıllık hak edişini alabilmek için mahkemeye gitti. Yerel mahkemede sonuçlanan dava, Yargıtay tarafından da onanınca Trabzonspor, 9 milyon 222 bin TL ödemeye mahkûm edildi.