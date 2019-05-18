'Beşiktaş'ı bana bırakın'
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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''ı bana bırakın'

'Beşiktaş'ı bana bırakın'

Nwakaeme, derbisini sabırsızlıkla bekliyor. Ligde bu sezon 25 maçta forma giyip 10 gol atan ve 8 asist yapan 30 yaşındaki Nijeryalı, ezeli rakiplerini yeneceklerini söyledi.

Zorlu mücadelede 'un en büyük silahlarından biri olacak Nwakaeme, "3 puan için kenetlendik. karşısında herkes çok daha farklı bir Nwakaeme izleyecek" ifadelerini kullandı.


BOŞ GEÇMİYOR
Bordo- mavili takıma 2016-17'nin devre arasında transfer olan Rodallega, 'de 4 sezonunda da siyahbeyazlı takım karşısında gol atmayı başardı. 33 yaşındaki santrfor, Beşiktaş karşısında forma giydiği 7 lig maçında fileleri 6 kez havalandırdı. Kolombiyalı, bu sezon Fırtına'da ligde attığı 14 golle de takımın 25 puanına önemli katkı yaptı. Takım, tecrübeli oyuncunun gol attığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.


HİÇ FARK ETMEZ
Rodallega, 14 golün 9'unu iç sahada atarken, 5'ini deplasmanda kaydetti. Rodallega, bordo- mavililerin dış sahadaki maçlarda en çok golünü atan isim olurken, Nwakaeme 4, Sosa, Abdulkadir Parmak ve Novak 2, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Amiri ise 1'er gol attı.

  1. 18.5.2019
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