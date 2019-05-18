'Beşiktaş'ı bana bırakın'

Zorlu mücadelede Trabzonspor'un en büyük silahlarından biri olacak Nwakaeme, "3 puan için kenetlendik. Beşiktaş karşısında herkes çok daha farklı bir Nwakaeme izleyecek" ifadelerini kullandı.



BOŞ GEÇMİYOR

Bordo- mavili takıma 2016-17'nin devre arasında transfer olan Rodallega, Türkiye'de 4 sezonunda da siyahbeyazlı takım karşısında gol atmayı başardı. 33 yaşındaki santrfor, Beşiktaş karşısında forma giydiği 7 lig maçında fileleri 6 kez havalandırdı. Kolombiyalı, bu sezon Fırtına'da ligde attığı 14 golle de takımın 25 puanına önemli katkı yaptı. Takım, tecrübeli oyuncunun gol attığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.



HİÇ FARK ETMEZ

Rodallega, 14 golün 9'unu iç sahada atarken, 5'ini deplasmanda kaydetti. Rodallega, bordo- mavililerin dış sahadaki maçlarda en çok golünü atan isim olurken, Nwakaeme 4, Sosa, Abdulkadir Parmak ve Novak 2, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Amiri ise 1'er gol attı.