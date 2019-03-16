Trabzonspor'un Nwakaeme kozu
Takımın son 8 golünün 5’ine direkt katkısı olan 29 yaşındaki Nijeryalı bugün de Trabzonspor'un en büyük silahı olacak.
Bugün deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle tam kadro çalışamayan bordo-mavililerde gözler yine Nwakaeme'de olacak. Son iki haftada Kasımpaşa ve Akhisar maçlarında golleriyle takımını sırtlayan Nwakaeme, Fırtına'nın ligde attığı son 8 golün 5'ine ise direkt katkı sağladı. 3 gol ve 2 asist yapan 29 yaşındaki yıldız, Erzurumspor sınavında da Ünal Karaman'ın en önemli kozu olacak.
LİGDE 2. RANDEVU
Fırtına ile BB Erzurumspor, Süper Lig'de ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Fırtına, rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında geçen sezon Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynanan iki karşılaşmada toplam 10 gol olmuştu. Trabzonspor, 5-1 ve 4-0'lık skorlarla turu geçmişti.
YOK BÖYLE BİR SEVGİ
Otobüsle Erzurum'a giden Trabzonspor'a yol boyunca yoğun ilgi vardı. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, Torul Trabzonsporlular Derneği Başkanı Veysel Küçüköner ve dernek yöneticileri tarafından karşılanan kafileye, Bayburt'ta da taraftarlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, teknik direktör Ünal Karaman'a hediye verip başarı diledi.
- 16.3.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Trabzonspor'un Nwakaeme kozu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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