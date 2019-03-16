Trabzonspor'un Nwakaeme kozu

Bugün deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle tam kadro çalışamayan bordo-mavililerde gözler yine Nwakaeme'de olacak. Son iki haftada Kasımpaşa ve Akhisar maçlarında golleriyle takımını sırtlayan Nwakaeme, Fırtına'nın ligde attığı son 8 golün 5'ine ise direkt katkı sağladı. 3 gol ve 2 asist yapan 29 yaşındaki yıldız, Erzurumspor sınavında da Ünal Karaman'ın en önemli kozu olacak.



LİGDE 2. RANDEVU

Fırtına ile BB Erzurumspor, Süper Lig'de ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Fırtına, rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında geçen sezon Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynanan iki karşılaşmada toplam 10 gol olmuştu. Trabzonspor, 5-1 ve 4-0'lık skorlarla turu geçmişti.



YOK BÖYLE BİR SEVGİ

Otobüsle Erzurum'a giden Trabzonspor'a yol boyunca yoğun ilgi vardı. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, Torul Trabzonsporlular Derneği Başkanı Veysel Küçüköner ve dernek yöneticileri tarafından karşılanan kafileye, Bayburt'ta da taraftarlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, teknik direktör Ünal Karaman'a hediye verip başarı diledi.