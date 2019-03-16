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16 Haziran 2019, Pazar
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'un kozu

Trabzonspor'un Nwakaeme kozu

Takımın son 8 golünün 5’ine direkt katkısı olan 29 yaşındaki Nijeryalı bugün de 'un en büyük silahı olacak.

Bugün deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak 'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle tam kadro çalışamayan bordo-mavililerde gözler yine 'de olacak. Son iki haftada ve Akhisar maçlarında golleriyle takımını sırtlayan Nwakaeme, Fırtına'nın ligde attığı son 8 golün 5'ine ise direkt katkı sağladı. 3 gol ve 2 asist yapan 29 yaşındaki yıldız, Erzurumspor sınavında da 'ın en önemli kozu olacak.

LİGDE 2. RANDEVU
Fırtına ile BB Erzurumspor, 'de ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Fırtına, rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında geçen sezon 5. Turu'nda oynanan iki karşılaşmada toplam 10 gol olmuştu. Trabzonspor, 5-1 ve 4-0'lık skorlarla turu geçmişti.

YOK BÖYLE BİR SEVGİ
Otobüsle 'a giden Trabzonspor'a yol boyunca yoğun ilgi vardı. 'nin Torul ilçesinde, Torul Trabzonsporlular Derneği Başkanı Veysel Küçüköner ve dernek yöneticileri tarafından karşılanan kafileye, 'ta da taraftarlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, teknik direktör Ünal Karaman'a hediye verip başarı diledi.

  1. 16.3.2019
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