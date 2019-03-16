Trabzonspor'da şifre Avrupa! Tam 21 milyon...

Fırtına, sezon sonunda Avrupa hedefine ulaşmayı başarırsa kasasına sıcak para da koymuş olacak. Ligde 4. sırada bulunan Karadeniz ekibi, Avrupa hedefi yolunda takipçisi Konya'ya 5 puan fark atmış durumda. Karadeniz ekibi, ligin kalan 9 haftalık bölümünde avantajını koruması halinde 2015'in ardından adını tekrar Avrupa'ya yazdıracak. Bordo-mavili takım, ligi dördüncü tamamlayıp Avrupa bileti alması halinde TFF'nin ödül yönetmeliğinden de kasasına 16 milyon TL koyacak. Üçüncü olması halinde ise 21 milyon TL alacak.