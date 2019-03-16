Trabzonspor'da şifre Avrupa! Tam 21 milyon...
16 Mart 2019, Cumartesi
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'da şifre Avrupa! Tam 21 milyon...

Trabzonspor'da şifre Avrupa! Tam 21 milyon...

ligi 4. bitirirse 16, 3. olursa ise 21 milyon TL parayı kasaya koyacak.

Fırtına, sezon sonunda Avrupa hedefine ulaşmayı başarırsa kasasına sıcak para da koymuş olacak. Ligde 4. sırada bulunan ekibi, Avrupa hedefi yolunda takipçisi 'ya 5 puan fark atmış durumda. Karadeniz ekibi, ligin kalan 9 haftalık bölümünde avantajını koruması halinde 2015'in ardından adını tekrar Avrupa'ya yazdıracak. Bordo-mavili takım, ligi dördüncü tamamlayıp Avrupa bileti alması halinde 'nin ödül yönetmeliğinden de kasasına 16 milyon TL koyacak. Üçüncü olması halinde ise 21 milyon TL alacak.

  1. 16.3.2019
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