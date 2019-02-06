Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
06 Şubat 2019, Çarşamba
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maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

'nın ilk maçında dün sahasında Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan , 'in 21. haftasında Pazar günü deplasmanda ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

'nın ilk maçında dün sahasında Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan , 'in 21. haftasında Pazar günü deplasmanda ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'nde, yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların iki grup halinde çalıştıkları bildirildi.

Ümraniyespor maçında forma giyen futbolculara yenilenme programı uygulandığı, diğer futbolcuların ise telafi antrenmanı yaptığı belirtildi.

Antrenmanda teknik direktör Ünal Karaman'ın Arjantinli oyuncu ve sağlık ekibiyle bir görüşme yaptığı da aktarıldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 6.2.2019 14:23
  2. Güncelleme: 6.2.2019 15:23
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