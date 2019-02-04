Trabzonspor'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber
Trabzonspor'un sol arka adalesinde yırtık tespit edilen genç kalecisi Uğurcan Çakır'ın en az 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Uğurcan'ın sakatlığıyla ilgili gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
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