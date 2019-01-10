6 puanlık maç – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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6 puanlık maç

6 puanlık maç

 Lig'in ilk yarısında lider ile puan farkını 6'ya indiren , ikinci devrenin ilk haftasında ise sahasında konuk edeceği rakibiyle 6 puan değerinde çok önemli bir maça çıkacak.

Lig'in ilk yarısında lider ile puan farkını 6'ya indiren , ikinci devrenin ilk haftasında ise sahasında konuk edeceği rakibiyle 6 puan değerinde çok önemli bir maça çıkacak. Teknik direktör , devre arası kampını sıkı tutarak lige iyi başlamak istiyor.

  1. 10.1.2019
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