6 puanlık maç

Süper Lig'in ilk yarısında lider Başakşehir ile puan farkını 6'ya indiren Trabzonspor, ikinci devrenin ilk haftasında ise sahasında konuk edeceği rakibiyle 6 puan değerinde çok önemli bir maça çıkacak. Teknik direktör Ünal Karaman, devre arası kampını sıkı tutarak lige iyi başlamak istiyor.