İşte Fotomaç işte habercilik – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    İşte işte habercilik

    İşte <a href="/index/fotomac?id=49e4ce63-02ee-4d64-8a85-6a6b0b3e0432" class="" rel="tag">Fotomaç</a> işte habercilik
    TÜRKİYE'nin 1 numaralı spor gazetesi , Burak ile Onur olayında bir kez daha haklı çıktı. Kadro dışıların olduğu gün "Yönetim toplanıyor, kadro dışılar olabilir" manşeti ile çıkan , bir kez daha hedefi tam 12'den vurarak en önce yazdı ve neden 1 numara olduğunu gösterdi
    1. 14.11.2018
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