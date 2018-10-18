Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu: "Başkan adayı değilim"
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, aralık ayında yapılacak seçimlerde başkan adaylığını asla düşünmediğini söyledi.
- 18.10.2018
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu: "Başkan adayı değilim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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