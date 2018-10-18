Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu: "Başkan adayı değilim" – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    : "Başkan adayı değilim"

    <a href="/index/asbaskan-hayrettin-hacisalihoglu?id=13f0d985-a975-4665-96ba-73c4ac45fc0d" class="" rel="tag">Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu</a>: "Başkan adayı değilim"

    , aralık ayında yapılacak seçimlerde başkan adaylığını asla düşünmediğini söyledi.

    Hacısalihoğlu, "Gönlüm kırık, kendimi üzgün ve yorgunum hissediyorum. Devam edip, etmeme konusunda da tereddüt içindeyim. Şu anki gidişata bir zarar vermemek için çok net bir açıklama yapmayayım ama olmamayı düşünüyorum. Her zaman 'yokuz' diyoruz ama sonra bir mecburiyet oluyor" dedi. kurunun sabitlenmesi nedeniyle Burak, Onur ve Olcay ile yeni bir sözleşme yapacaklarını belirten Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "3 oyuncu ile görüştük ve mutabakata vardık. Sözleşmeleri bu hafta içinde yapılacak ve o konuda da bir adım atmış olacak. Bu sadece 3 oyuncuyla ilgili değil. Mutlaka yabancı oyunculara da bir düzenleme ve iyileştirme yapmak gerekiyor. 'un bütçesi bunları karşılayacak durumda değil."
    1. 18.10.2018
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