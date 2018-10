Trabzonspor Teknik Direktoru Unal Karaman'ın bu sezon ilk olarak 1-0 kaybedilen Alanyaspor macının son 9 dakikasında, ardından 2-1 kaybedilen Goztepe macının ikinci yarısında denediği cift forvetli oyun sistemi, bordo-mavililerin gol yollarındaki etkinliğini artırdı. Bu sistemden memnun kalan Karaman, ligde son oynanan Kasımpaşa ile Akhisarspor mucadelelerine de cift forvet oyuncusu ile başladı. 2-0 geriye duşup, 4-2 kazandıkları Kasımpaşa macında 79 ve 87'nci dakikalar arasında 3 forvetle mucadele eden, bu sezon toplamda ise 216 dakika tek forvetli sistemden coklu forvet sistemine donuş yapan Trabzonspor, dakika başına gol ortalaması baz alındığında tek forvetli sisteme gore daha başarılı performans ortaya koydu.



HER 27 DAKİKADA BİR GOL ATTILAR

Bordo-mavililer, bu sezon 504 dakika tek forvetli sistemle mucadele ederek bu surecte 9 gol kaydederken, coklu forvet sistemiyle ise 216 dakika sahada kaldı ve bu donemde toplam 8 gol atma başarısı gosterdi. Dakika başına gol ortalaması baz alındığında tek forvetli sistemde her 56 dakikada bir rakip fileleri havalandıran Trabzonspor, cift forvetli oyun sisteminde ise ortalama her 27 dakikada bir gol attı. Super Lig'de ilk 8 haftalık bolumde kaydettiği 17 golle ligin en storer takımlardan olan bordo-mavililerde, forvet oyuncuları da etkili bir performans sergiledi. Trabzonspor'da Rodallega 5, Burak 4 ve Ekuban 1 gol kaydederek, sure aldıkları donemde gol yollarında takımlarını sırtladılar.



HER ŞEY VAR

Spor Toto Super Lig'de geride kalan 8 haftayı 13 puanla liderin 5 puan gerisinde kapatan Trabzonspor'da oynanan guzel futbol camiayı mutlu ederken, atılan guzel goller de gozlerdeki pasları sildi. Bordo-mavililer, attığı 17 golun 2'sini frikikten, 1'ini vole, 1'ini roveşata, 3'unu kafa, 2'sini penaltıdan kaydederken, 8 gol de ayakla geldi. Bu 8 golden biri ceza sahası dışından Galatasaray ağlarına gonderilirken, bu golu Onazi yazdı. Yine aynı karşılaşmada Nwakaeme'nin attığı şık goller de var.



SÜPER BAŞLADI

Kuşkusuz en şık goller sezona mukemmel başlayan Rodallega'dan geldi. A.Gucu ağlarını yarım vole ile havalandıran Kolombiyalı, Kasımpaşa macında biri frikik biri de roveşata olmak uzere 2 super gol kaydetti. Oynadığı futbol ve Burak ile ortaya koyduğu uyum ile dikkat ceken 33 yaşındaki oyuncu, Sivasspor macında bir de penaltı golu attı. Trabzonspor'da 872 gun sonra golle tanışan Sosa ise Akhisar ağlarına gonderdiği frikik golu ile 'İşte Sosa klası' dedirtti.