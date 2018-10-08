Ege'de kolbastı
Fırtına dün Sosa, Burak (P) ve Novak ile coştu, bu sezon deplasmanda ilk kez kazanıp zirve yürüyüşünü sürdürdü.
Geçen hafta 2-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 4-2 yenen Trabzonspor dün de Akhisarspor'u 3-1'le geçerek yükselişine devam etti. Annesi vefat eden teknik direktör Ünal Karaman'ın yokluğunda Hüseyin Çimşir ile sahaya çıkan Fırtına, rahat kazandı. Maçın 25. dakikasında Mustafa Yumlu'nun sakatlanıp çıkması kırılma anı oldu. Çünkü top geçirmeyen Yumlu'nun yerine 30'da giren Dany, Abdülkadir'i düşürünce serbest vuruş kazanıldı.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI FIRTINA
Frikiği kullanan Sosa enfes bir gol attı. Ardından Burak'ın penaltısı geldi, Novak 3'ledi. 77'de Seleznov'un golü sadece tabelayı değiştirdi. 14 puanla 5. sıraya yükselen bordo-mavili takım, tam bir gol makinesine dönmüş durumda. 17 kez fileleri sarsan Karadeniz ekibi, Kasımpaşa ile birlikte bu kategoride zirveyi paylaşıyor. Fırtına; G.Saray (4-0), Kasımpaşa (4-2), Sivas (3-1) ve Akhisar'ı (3-1), sadece 4 maçta 14 kez fileleri sarstı
HOSSEİNİ İLE 13 PUAN ALINDI
Majid Hosseini, Trabzonspor'a uğurlu geliyor. Bordo-mavili takım, İranlı savunma oyuncusunun forma giydiği 5 maçta 13 puan toplarken hiç kaybetmedi. Başakşehir (0-2), Alanya (0-1) ve Göztepe (1-2) yenilgileri Hosseini'nin oynamadığı maçlarda alındı. Sakatlığı nedeniyle 3 hafta sonra Kasımpaşa maçında geri dönen genç stoper dün de müthişti.
ONUR KIVRAK: ÇOK ANLAMLI
Karadeniz ekibinin kalecisi Onur Kıvrak dün etkili bir performans sergiledi. Akhisar'ın etkili ataklarında kalesinde duvar ören, rakiplere geçit vermeyen tecrübeli futbolcu, maç sonrası, "Ünal hocamızın acısını paylaşıyoruz. Bu galibiyet bizim için çok anlamlı oldu. Kazanmaya devam edip hak ettiğimiz yere çıkacağız. Yükseliş dönemine girdik" ifadesini kullandı.
ŞANSSIZ MUSTAFA
Akhisar forması giyen eski Trabzonsporlu Mustafa Yumlu, dün büyük şanssızlık yaşadı. 25. dakikada Rodallega'ya sert bir kafa müdahalesinde bulunan tecrübeli stoperin burnu çift taraflı kırıldı. Sedye ile kenara alınan Yumlu hastaneye kaldırıldı. Mustafa çıkması kırılma anı oldu. Yerine giren Dany, Abdülkadir'e faul yapınca Sosa serbest vuruştan golü attı.
1 DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Geçtiğimiz hafta sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 geriden gelerek 4-2'lik skorla mağlup eden Trabzonspor'da dünkü Akhisarspor karşılaşmasında sadece bir değişiklik yapıldı. Takımı FIFA'ya şikayet eden Kucka'nın yerine İranlı futbolcu Amiri'yi Akhisarspor maçında ilk 11'de sahaya süren teknik ekip diğer kadroyu ise aynen korudu. Yusuf Yazıcı da yedekti.
RAKİBİ QUARESMA
Geçen hafta 4-2 kazanılan Kasımpaşa maçında iki asist yapan Trabzonsporlu Jao Pereira, dün de Novak'ın gol pasını verdi. 4 asist ile önemli katkı yapan 34 yaşındaki sağ bek, en çok gol pası veren defans oyuncusu konumunda. 8 maçın tamamında forma giyerek istikrar abidesi olan Pereira, 4 asisti bulunan Quaresmas ile (Beşiktaş) zirveyi paylaşıyor.
OLCAY'DAN İTİRAF
Bordo-mavili takımda Ünal Karaman tarafından geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçının kadrosuna antrenmanlarda isteksiz olduğu gerekçesi ile alınmayan Olcay Şahan, maç öncesi yaptığı açıklamada bu konuda hata yaptığını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Sadece 11'de olmak gerekmez. Sonradan girip etki etmek istiyorum. Orada hata yaptım" dedi.
- 8.10.2018
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Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
Toplam 2
Yorum
ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
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Ünal Karaman'ın acı günü
Toplam 1
Yorum
ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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Beşiktaş sonunu getiremedi! Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
Toplam 2
Yorum
PAŞA AH ULAN RIZA.....
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