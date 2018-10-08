Geçen hafta 2-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 4-2 yenen Trabzonspor dün de Akhisarspor'u 3-1'le geçerek yükselişine devam etti. Annesi vefat eden teknik direktör Ünal Karaman'ın yokluğunda Hüseyin Çimşir ile sahaya çıkan Fırtına, rahat kazandı. Maçın 25. dakikasında Mustafa Yumlu'nun sakatlanıp çıkması kırılma anı oldu. Çünkü top geçirmeyen Yumlu'nun yerine 30'da giren Dany, Abdülkadir'i düşürünce serbest vuruş kazanıldı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI FIRTINA

HOSSEİNİ İLE 13 PUAN ALINDI

ONUR KIVRAK: ÇOK ANLAMLI

ŞANSSIZ MUSTAFA

1 DEĞİŞİKLİK YAPILDI

RAKİBİ QUARESMA

OLCAY'DAN İTİRAF