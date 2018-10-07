Ünal Karamanın acılı günü... Şenol Güneş yalnız bırakmadı

Cenaze namazına Konya Valisi Yakup Canbolat, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor yöneticileri ile Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç nedeniyle kentte olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şenol Güneş, Ünal Karaman'a başsağlığı dileyip sarıldı ve bir süre sohbet etti. Şefika Karaman'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi.