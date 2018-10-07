Ünal Karamanın acılı günü... Şenol Güneş yalnız bırakmadı - Galeri - Fotomaç
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    Ünal Karaman'ın acılı günü... Şenol Güneş yalnız bırakmadı

    7 Ekim 2018 Pazar, 14:32:46 Güncelleme: 14:34:51
    Ünal Karaman'ın acılı günü... Şenol Güneş yalnız bırakmadı
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    Ünal Karamanın acılı günü... Şenol Güneş yalnız bırakmadı

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Şefika Karaman(90), Konya'da toprağa verildi.

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    Ünal Karaman'ın acılı günü... Şenol Güneş yalnız bırakmadı
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    • 9
    Ünal Karamanın acılı günü... Şenol Güneş yalnız bırakmadı

    Cenaze namazına Trabzonspor ve Atiker Konyaspor yöneticileri ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı.

    Ünal Karaman'ın acılı günü... Şenol Güneş yalnız bırakmadı
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    Ünal Karamanın acılı günü... Şenol Güneş yalnız bırakmadı

    Teknik direktör Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman, dün memleketi Konya'da kalp yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    Ünal Karaman'ın acılı günü... Şenol Güneş yalnız bırakmadı
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    Ünal Karamanın acılı günü... Şenol Güneş yalnız bırakmadı

    Ünal Karaman'da annesinin vefatı üzerine Konya'ya geldi. Annesinin tabutuna dokunup vedalaşan Karaman, gözyaşlarına hakim olamadı.

    Ünal Karaman'ın acılı günü... Şenol Güneş yalnız bırakmadı
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    Ünal Karamanın acılı günü... Şenol Güneş yalnız bırakmadı

    Cenaze namazına Konya Valisi Yakup Canbolat, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor yöneticileri ile Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç nedeniyle kentte olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şenol Güneş, Ünal Karaman'a başsağlığı dileyip sarıldı ve bir süre sohbet etti. Şefika Karaman'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi.

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