Sen de mi Kucka!
Ödemeler için kaynak arayan yönetime bir şok daha...
1 KURUŞU HESAPLIYORUZ
Başkan Yardımcısı Doğan, Kucka'nın FIFA'ya başvurması ile ilgili şöyle konuştu: "Kombine ve loca satışları konusunda işadamlarımızın, taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Darboğazdan kurtarmak için bir kuruşun bile hesabını yapıyoruz."
200 MİLYON ÖDEME
Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, zor durumdan çıkmak için enerji ve gayrimenkul alanlarında projeler ürettiklerini ancak zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Doğan, "Ay sonuna kadar 30 milyon, aralık ayına kadar 200 milyon TL'lik ödeme yapmalıyız. Gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
BİZDE KIYAMET KOPUYOR
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Kucka ile ilgili konuştu. Hacısalihoğlu, "Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'de birçok oyuncu TFF ve FIFA'ya başvuruyor ama hiç ses çıkmıyor. Bizde olunca kıyamet kopuyor, telefonlarımız susmuyor" dedi.
- 28.9.2018
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
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