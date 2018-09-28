Sen de mi Kucka! – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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HEPSİ
    28 Eylül 2018, Cuma
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    Sen de mi Kucka!

    Sen de mi Kucka!

    Ödemeler için kaynak arayan yönetime bir şok daha...

    Bu sezon yedek kaldığı için mutsuz olan Kucka ödemelerinin uzun bir süredir geciktiği gerekçesiyle 'ya şikayette bulundu. Geçtiğimiz günlerde FIFA'dan 'a ödemenin gerçekleştirilmesi için uyarı gelirken, yönetim ilk olarak Kucka ve yabancı oyuncuların ardından da yerlilerin ödemelerini gerçekleştirmeyi planlıyor. Yöneticiler Kucka'nın FIFA'ya başvurusunu doğrularken talep edilen miktar konusunda ise açıklama yapmadı. 31 yaşındaki oyuncu yıllık 2 milyon 250 bin euro alıyor.

    1 KURUŞU HESAPLIYORUZ
    Başkan Yardımcısı Doğan, Kucka'nın FIFA'ya başvurması ile ilgili şöyle konuştu: "Kombine ve loca satışları konusunda işadamlarımızın, taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Darboğazdan kurtarmak için bir kuruşun bile hesabını yapıyoruz."

    200 MİLYON ÖDEME
    Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, zor durumdan çıkmak için enerji ve gayrimenkul alanlarında projeler ürettiklerini ancak zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Doğan, "Ay sonuna kadar 30 milyon, aralık ayına kadar 200 milyon TL'lik ödeme yapmalıyız. Gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

    BİZDE KIYAMET KOPUYOR
    Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Kucka ile ilgili konuştu. Hacısalihoğlu, "Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'de birçok oyuncu TFF ve FIFA'ya başvuruyor ama hiç ses çıkmıyor. Bizde olunca kıyamet kopuyor, telefonlarımız susmuyor" dedi.

    1. 28.9.2018
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