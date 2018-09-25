Ne oldu size gençler?
Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir geride kalan 6 haftada gol atamadı. Teknik heyet, iki genç ismi sorguya çekecek.
Fırtına'da geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı suskunluğa büründü. İki genç oyuncu bu sezon henüz fileleri havalandıramadı. Geçen sezon Yusuf toplamda 10 gol atarken, Abdülkadir de 3 gol bularak takıma önemli katkı sağlamıştı. Alt yapıda yetişen ikilinin gol attığı maçlarda Karadeniz ekibi 28 puan elde etmişti. Teknik direktör Ünal Karaman'ın hem Yusuf hem de Abdülkadir Ömür ile bir görüşme yaparak, toparlanmalarını isteyeceği öğrenildi. Yusuf, Kasımpaşa maçında kart cezalısı olduğu için oynayamayacak.
- 25.9.2018
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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