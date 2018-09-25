Ne oldu size gençler?

Fırtına'da geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı suskunluğa büründü. İki genç oyuncu bu sezon henüz fileleri havalandıramadı. Geçen sezon Yusuf toplamda 10 gol atarken, Abdülkadir de 3 gol bularak takıma önemli katkı sağlamıştı. Alt yapıda yetişen ikilinin gol attığı maçlarda Karadeniz ekibi 28 puan elde etmişti. Teknik direktör Ünal Karaman'ın hem Yusuf hem de Abdülkadir Ömür ile bir görüşme yaparak, toparlanmalarını isteyeceği öğrenildi. Yusuf, Kasımpaşa maçında kart cezalısı olduğu için oynayamayacak.