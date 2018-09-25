Ne oldu size gençler? – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Ne oldu size gençler?

    Ne oldu size gençler?

    ile Abdülkadir geride kalan 6 haftada gol atamadı. Teknik heyet, iki genç ismi sorguya çekecek.

    Fırtına'da geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızları Abdülkadir Ömür ve suskunluğa büründü. İki genç oyuncu bu sezon henüz fileleri havalandıramadı. Geçen sezon Yusuf toplamda 10 gol atarken, Abdülkadir de 3 gol bularak takıma önemli katkı sağlamıştı. Alt yapıda yetişen ikilinin gol attığı maçlarda ekibi 28 puan elde etmişti. Teknik direktör 'ın hem Yusuf hem de Abdülkadir Ömür ile bir görüşme yaparak, toparlanmalarını isteyeceği öğrenildi. Yusuf, maçında kart cezalısı olduğu için oynayamayacak.

    1. 25.9.2018
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