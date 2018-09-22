Luis İbanez’den Fenerbahçe’ye taş – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    İbanez’den ’ye taş

    Luis İbanez’den Fenerbahçe’ye taş
    İbanez, eski takımı 'in Avrupa Ligi'nde 'yi 4-1 mağlup etmesi sonrası sevinç paylaşımında bulundu. Sosyal medyadaki İnstagram hesabında skoru işaretleyip altında gülücükler paylaşan İbanez, Hırvat temsilcisinde 6 sezon forma giydi.

    İşte o paylaşım:

    1. 22.9.2018
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