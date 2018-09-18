Merih Demiral hem attı hem attırmadı! – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    hem attı hem attırmadı!

    Merih Demiral hem attı hem attırmadı!

    F.Bahçe alt yapısından yetişen Merih, hem golünü attı, hem de kritik müdahalelerle Trabzon’a gol izni vermedi.

    , 'u tek golle geçerken; sahanın yıldızı genç oldu. 20 yaşında stoper 4'üncü dakikada attığı golle takımına altın değerinde üç puan kazandırdı. F.Bahçe altyapısından yetişen ve ardından iki sezon Portekiz İkinci Lig 2 takımında oynadıktan sonra bu sezon kiralık olarak Alanyaspor'a gelen Merih, 90 dakika boyunca şov yaptı. Çizgi üzerinden golü önleyen, Trabzonspor'un sağlı solla ataklarında hava toplarının tamamına yakınını alan, bordo- mavili forvetlerine gol izni vermeyen Merih gecenin yıldızı oldu.
    1. 18.9.2018
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