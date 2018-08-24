Bir stoper daha

Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik heyetle takımın ihtiyaçları noktasında uzun zamandır çalışma yaptıklarını belirtti ve transfer için girişimlerde bulunduklarını vurguladı. Ağaoğlu, "Savunma bölgesini daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Son güne kadar transfer çalışmalarımız sürecek. Bir stoper takviyesi yapmayı planlıyoruz. Bugüne kadar birçok oyuncu ile görüştük, hatta Türkiye'ye bile getirdik ancak olmadı. O yüzden ani kararlar vermek istemiyoruz ama bir stoper alacağız. Bunu söyleyebilirim. Bu konuda da sona yakınız" ifadesini kullandı.



PAPY iÇiN GiRiŞiMLER SÜRÜYOR

Ağaoğlu, takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncular olduğunu da vurguladı. Başkan isim vermese de stoperler Hosseini, Toure, sol kanat Amiri ve forvet Anthony'yi alan Fırtına, uzun zamandır gündeminde olan stoper Papy Djilobodji'nin de işini bitirmek istiyor. 29 yaşındaki futbolcu dünden razı, Sunderland ile görüşmeler sürüyor. İngiliz ekibine kiralama teklifi yapan bordomavililer, tecrübeli oyuncu ile her konuda anlaşmasına rağmen, kulübü henüz ikna olmadı.

Yunus Emre SEL