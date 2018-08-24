Bir stoper daha – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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HEPSİ
    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Bir stoper daha

    Bir stoper daha

    Başkan çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, “Bir stoper alıp bu defteri kapatacağız” dedi

    Başkan , teknik heyetle takımın ihtiyaçları noktasında uzun zamandır çalışma yaptıklarını belirtti ve için girişimlerde bulunduklarını vurguladı. Ağaoğlu, "Savunma bölgesini daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Son güne kadar transfer çalışmalarımız sürecek. Bir stoper takviyesi yapmayı planlıyoruz. Bugüne kadar birçok oyuncu ile görüştük, hatta 'ye bile getirdik ancak olmadı. O yüzden ani kararlar vermek istemiyoruz ama bir stoper alacağız. Bunu söyleyebilirim. Bu konuda da sona yakınız" ifadesini kullandı.

    PAPY iÇiN GiRiŞiMLER SÜRÜYOR
    Ağaoğlu, takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncular olduğunu da vurguladı. Başkan isim vermese de stoperler Hosseini, Toure, sol kanat Amiri ve forvet Anthony'yi alan Fırtına, uzun zamandır gündeminde olan stoper Papy Djilobodji'nin de işini bitirmek istiyor. 29 yaşındaki futbolcu dünden razı, Sunderland ile görüşmeler sürüyor. İngiliz ekibine kiralama teklifi yapan bordomavililer, tecrübeli oyuncu ile her konuda anlaşmasına rağmen, kulübü henüz ikna olmadı.
    Yunus Emre

    1. 24.8.2018
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