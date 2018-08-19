Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu: "3 puandan fazlası"
Yeni sezondaki ilk galibiyetini Sivasspor’u yenerek alan Trabzonspor’da Asbaşkan Hacısalihoğlu, “3 puanın yanı sıra moral da kazandık” dedi.
BU SENE TOPARLANMA SENESİ
Bordo-mavili takımın bu sezon çok büyük hedefler koymaması gerektiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, şöyle devam etti: "İlk 45 dakikayı görüp sonrasında hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Bu galibiyete takımın çok ihtiyacı vardı. Trabzonspor'un bu sene hem sahada hem ekonomide hem de birliktelik anlamında toparlanma yılı olması lazım. Tabii erken gelen bir başarı olursa ondan da mutluluk duyarız. Asıl hedef kulübün yeniden eski günlerine dönecek toparlanmayı yapabilmesi."
BİR TRANSFER DAHA
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, transfer çalışmaları ile ilgili de bilgiler verdi. Önceki gün şehre gelen ve dün sağlık kontrolünden geçen Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme ile sözleşme imzalayacaklarını belirten Hacısalihoğlu, "Forvetin 3 bölgesinde de oynuyor. Bu futbolcunun haricinde bir savunma oyuncusu daha kadroya katabiliriz ama şu anda kesin değil. Bunun için çalışma yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Yunus Emre SEL
- 19.8.2018
-
Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
-
Yasin’e protesto
Toplam 2
Yorum
Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
-
Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu: "3 puandan fazlası" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.