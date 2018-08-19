Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu: "3 puandan fazlası" – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu: "3 puandan fazlası"

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu: "3 puandan fazlası"

    Yeni sezondaki ilk galibiyetini ’u yenerek alan ’da , “3 puanın yanı sıra moral da kazandık” dedi.

    'u muhteşem taraftarının önünde 3-1 gibi net bir skorla mağlup eden Trabzonspor'da keyifler yerinde. Teknik direktör Ünal Karaman, soyunma odasında oyuncularına tek tek sarılıp tebrik etti. 52 yaşındaki hoca, "Bu daha başlangıç. Birbirimize böyle sahip çıkarsak başaramayacağımız bir şey yok" dedi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu da önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Özellikle taraftarın organize olarak birlikte destek vermesi, takımı coşturması takdire şayan bir durumdu. Son derece önemli bir galibiyet aldık" diye konuştu.

    BU SENE TOPARLANMA SENESİ
    Bordo-mavili takımın bu sezon çok büyük hedefler koymaması gerektiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, şöyle devam etti: "İlk 45 dakikayı görüp sonrasında hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Bu galibiyete takımın çok ihtiyacı vardı. 'un bu sene hem sahada hem ekonomide hem de birliktelik anlamında toparlanma yılı olması lazım. Tabii erken gelen bir başarı olursa ondan da mutluluk duyarız. Asıl hedef kulübün yeniden eski günlerine dönecek toparlanmayı yapabilmesi."

    BİR TRANSFER DAHA
    Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, transfer çalışmaları ile ilgili de bilgiler verdi. Önceki gün şehre gelen ve dün sağlık kontrolünden geçen Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme ile sözleşme imzalayacaklarını belirten Hacısalihoğlu, "Forvetin 3 bölgesinde de oynuyor. Bu futbolcunun haricinde bir savunma oyuncusu daha kadroya katabiliriz ama şu anda kesin değil. Bunun için çalışma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

    Yunus Emre SEL
    1. 19.8.2018
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