Anthony turp gibi

Trabzonspor'un uzun zamandır transferi için yoğun çaba harcadığı Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme önceki gün şehre gelmişti.

İstanbul'da 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan 29 yaşındaki yıldızın dün basın karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak tecrübeli futbolcu sadece sağlık kontrollerinden geçti. Turp gibi çıkan Anthony için yarın tören düzenlenecek. Trabzonspor, golcü oyuncunun 1 milyon euro'luk bonservis bedelini İsrail ekibi Sheva'ya 3 eşit taksitte ödeyecek. Forvette ve sol kanatta görev yapabilen Anthony geçen sezon 33 maçta 14 gol attı.