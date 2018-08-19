Anthony turp gibi – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Anthony turp gibi

    Anthony turp gibi

    'un uzun zamandır transferi için yoğun çaba harcadığı Nijeryalı forvet önceki gün şehre gelmişti.

    İstanbul'da 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan 29 yaşındaki yıldızın dün basın karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak tecrübeli futbolcu sadece sağlık kontrollerinden geçti. Turp gibi çıkan Anthony için yarın tören düzenlenecek. Trabzonspor, golcü oyuncunun 1 milyon euro'luk bonservis bedelini İsrail ekibi Sheva'ya 3 eşit taksitte ödeyecek. Forvette ve sol kanatta görev yapabilen Anthony geçen sezon 33 maçta 14 gol attı.
    1. 19.8.2018
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