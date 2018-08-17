Amiri baba oldu – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Amiri baba oldu

    Amiri baba oldu

    Yeni ve eşi Neghin'in dün Tahran'da bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

    Yeni ve eşi Neghin'in dün Tahran'da bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Minik bebeğe Kian adı verildi. , Kian için kutlama mesajı geçti.

    1. 17.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Amiri baba oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN