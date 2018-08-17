Amiri baba oldu
Yeni transfer Vahid Amiri ve eşi Neghin'in dün Tahran'da bir erkek çocuğu dünyaya geldi.
Yeni transfer Vahid Amiri ve eşi Neghin'in dün Tahran'da bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Minik bebeğe Kian adı verildi. Trabzonspor, Kian için kutlama mesajı geçti.
- 17.8.2018
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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