Pas ustası Toure – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Pas ustası Toure

    Pas ustası Toure

    Yeni transfer 'nin geçtiğimiz sezon Lorient ile çıktığı maçlarda ortaya koyduğu istatistikler göz kamaştırıyor.

    Senegalli stoperin özellikle pas isabeti konusundaki başarısı gözlerden kaçmadı. 28 yaşındaki oyuncu, yüzde 87'ye varan bir pas isabeti, yüzde 68'lik top kapma oranı, yüzde 58'lik ikili mücadele kazanma rakamı ve sahipsiz top kazanma konusunda maç başına 5.2'lik ortalama yakalamasıyla dikkat çekiyor.
    1. 8.8.2018
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