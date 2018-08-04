Teşekkürler Meriç – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Teşekkürler Meriç

    Teşekkürler Meriç

    Bordo-mavili takımın eski Genel Sekreteri Gençağa Meriç'ten alkışlanacak hareket...

    Bordo-mavili takımın eski Genel Sekreteri Gençağa Meriç'ten alkışlanacak hareket... Genel sekreter, Medical Park Stadı'nda bulunan 315 bin euro değerindeki VIP Loca kombinesini 3 yıl daha uzattı. da resmi sitesinden "Gençağa Meriç'e göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

    1. 4.8.2018
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