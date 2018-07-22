Castillo kamptan ayrıldı – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    kamptan ayrıldı

    <a href="/index/castillo?id=7dd5d02d-0df4-4fe8-8872-1df236b2a73e" class="" rel="tag">Castillo</a> kamptan ayrıldı

    Haluk Şahin, Kolombiyalı oyuncu 'ya, görüşmesi yapması için izin verdiklerini belirterek, kamptan ayrılan oyuncunun durumunun ise bir kaç gün içinde netlik kazanacağını söyledi.

    Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranjska Gora Kasabasında sürdüren 'da, Kolombiyolı oyuncu , görüşmeleri yapmak için kamptan ayrıldı. Antrenman öncesi oyuncunun durumu hakkında açıklama yapan Halik Şahin, Costibllo'nun kendilerinden izin istediğini belirterek, " bizden izin istedi ve bizde kendisine izin verdik. Kendisi 'ya gitti. Bizde bu durumu KAP'a bildirdik. Castillo'nun bir kaç gün içinde sonuçlanır diye düşünüyoruz" dedi.
    Castillo'nun yerine kimi alınacağı ile ilgili de konuşan Şahin, "İranlı Vahid Amir'i transfer ettik. Trabzon'da ve 1461 Trabzon ile antrenmanlara çıkıyor. Performansına göre de Ünal hocamız bir değerlendirme yapacak. Castillo'nun ciddi bir sakatlığı yoktu. Salonda çalışmalarını sürdürüyordu. Bugün takımla birlikte antrenmana çıkma durumu vardı" dedi.

    Trabzonspor basına açık son antrenmanını yaptı
    , Slovenya'da iki aşamalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanların basın açık bölümünü tamamladı. Slovenya kampındaki son hazırlık maçını yarın TSİ 19.00'da ekiplerinden ile yapacak olan bordo-mavililer 24 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla Slovenya'daki hazırlıklarını tamamlayacak. Bordo-mavililer aynı gün yerel saat ile 16.00'da Trabzon'a hareket edecek.

    Yarınki maçın taktik çalışması yapıldı
    Trabzonspor, yarın şampiyonu ile yapacağı maçın taktik çalışmasını yaptı. Bordo-mavililer akşam saatlerinde yaptığı antrenmana ve milli takım kampında bulunan Abdülkadir Ömür ile Trabzon'da bulunan yeni transfer katılmadı. Gözünde arpacık çıkan Ibanez de çalışmada yer almadı. Bordo-mavililer antrenmanın ilk bölümüne ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde ise dar alanda pas çalışması yaparken, son bölümde ise yarın oynayacağı hazırlık maçının taktik provasını yaptı. Sert geçen antrenmanda zaman zaman ciddi olmayan sakatlıklar yaşandı. Karaman'ın, Katar ekibinin karşısına Onur, Pereira, , Hüseyin, Novak, Kucka, Onazi, Yusuf, Abdikadir Parmak, ve Rodallega şeklinde çıkması bekleniyor.
    1. 22.7.2018 21:48
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