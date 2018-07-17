Yüksek tempo – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Yüksek tempo

    Yüksek tempo

    Bordo-mavililer Slovenya kampında yeni sezon hazırlıklarına dün de devam etti.

    Kranj maçında 90 dakika oynayan isimler takımdan ayrı koşu yaparken, diğer futbolcular ise taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Oyuncuların yüksek temposu dikkat çekti.

    BUGÜNKÜ RAKİP ZAGREB
    , Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün Hırvatistan 1'inci Lig ekibi NK Lokomotiva Zagreb ile yapacak. Yine Kraj Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. İlk sınavda forma şansı bulmayan isimlerin bu kez oynaması bekleniyor.

    STOPERDE SIKINTI VAR
    Teknik ?direktör Ünal Karaman'ın özellikle stoper eksikliği sıkıntısı nedeniyle bugünkü NK Lokomotiva Zagreb karşılaşmasına şu 11'le çıkması bekleniyor: Furkan- Pereira, Kucka, Cafer, Novak-Murat Cem, Yusuf – Olcay, Muhammet, Ahmet Hakan-Hugo Rodallega.
    1. 17.7.2018
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