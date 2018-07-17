Yüksek tempo
Bordo-mavililer Slovenya kampında yeni sezon hazırlıklarına dün de devam etti.
BUGÜNKÜ RAKİP ZAGREB
Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün Hırvatistan 1'inci Lig ekibi NK Lokomotiva Zagreb ile yapacak. Yine Kraj Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. İlk sınavda forma şansı bulmayan isimlerin bu kez oynaması bekleniyor.
STOPERDE SIKINTI VAR
Teknik ?direktör Ünal Karaman'ın özellikle stoper eksikliği sıkıntısı nedeniyle bugünkü NK Lokomotiva Zagreb karşılaşmasına şu 11'le çıkması bekleniyor: Furkan- Pereira, Kucka, Cafer, Novak-Murat Cem, Yusuf – Olcay, Muhammet, Ahmet Hakan-Hugo Rodallega.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
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