Trabzonspor'da Sosa, takımla çalışmalara başladı
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da, Arjantinli oyuncu Jose Sosa, uzun bir aradan sonra takımla birlikte çalışmalara başladı.
Kamil Ahmet Çörekçi gün sayıyor
26 Haziran'da Trabzon'da başlayan çalışmalarla yeni sezon hazırlıklara başlayan Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi gün sayıyor. Kamp süresi boyunca takımda ayrı olarak çalışmalarını sürdüren kanat oyuncusu, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. Ünal Karaman'ın tam hazır olmasını beklediği Kamil Ahmet Çörekçi'nin herhangi bir aksilik yaşamaması halinde önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlayabileceği belirtildi.
Hüseyin Çimşir döndü
Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman'ın yardımcı antrenörlerinden Hüseyin Çimşir, Prolisans kursunun sona ermesinin ardından Slovenya'ya gelerek takıma dahil oldu. Bu sabahki çalışmada yer alan Çimşir'e oyuncular hoşgeldin dedi.
Ünal Karaman'a oğul morali
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ı oğulları yalnız bırakmıyor. Trabzon'daki ilk etap kamp çalışmaları sırasında oğlu Ersagun Akbar, tecrübeli teknik adamın yanına gelerek moral vermişti. Slovenya kampına ise Gökbörü Saltar gelerek, Karaman'ın moralini yükseltti.
Futbolcular dereyi sevdi
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kransjka Gore'da sürdüren Trabzonspor'da, oyuncular antrenman sahasının hemen yanı başında bulunan dereyi sevdi. Antrenman biter bitmez şok havuza girme yerine bu dereye girerek rahatlıyorlar. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yapacağı çalışma ile sürdürecek.
İkinci hazırlık maçı yarın
Trabzonspor, Slovenya'da ikinci hazırlık maçını yarın oynayacak. Bordo-mavili takım ilk maçta Slovenya temsilcisi NK Triglav'ı 2-0 mağlup etmişti. Trabzonspor, ikinci hazırlık maçını ise yine Stadyum Kranj'da oynayacak oyan bordo-mavili takım saat 18:00'de NK Lokomotiva Zagreb ile karşılaşacak.
- 16.7.2018 14:36
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Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA 2 AYDIR BISEY YOK, HALDUN USTUNEL'I GETIRIN NE TRANSFERLER YAPAR, ALBAYRAK COK ACEMI
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 12
Yorum
Gslı Beyler gidin kendi sayfanızda yorum yapın..O gelir stad dolar o gelir şampiyonluk gelir o varsa başarı vardır..Biz seviyoruz kime ne...
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Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 4
Yorum
pomak amma abarttilar bu adamı yaa şampiyonlar liginde oynayacağız bununlamı,gördük dünya kupasında nasıl oluğunu adam gibi adam alın..
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