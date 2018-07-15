Hosseini’ye yeni engel – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    ’ye yeni engel

    <a href="/index/hosseini?id=7a46a36c-7b09-41a8-ade6-a55b94052986" class="" rel="tag">Hosseini</a>’ye yeni engel

    'a 'dan yeni engel...

    300 bin euro'ya transfer edilmesi beklenen 22 yaşındaki stoper Majid 'yi bu paraya bırakmak istemeyen , önce pasaportuna el koydurttu. Ardından başka bir sorun daha çıktı. 'den alacaklarını tahsil etmesinin ardından doğacak vergi borcunu ödemek zorunluğu bulunduğu için ülkeden çıkamayan genç oyuncunun yarın gelme ihtimali var. Ancak bu konuda olumsuz bir gelişme de yaşanabilir. Bordo-mavililer şimdilik gelişmeler için bekleme kararı aldı.
    1. 15.7.2018
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