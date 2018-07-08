En az 3 isim bize gelecek – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    En az 3 isim bize gelecek

    En az 3 isim bize gelecek
    Genel koordinatör , 3 transfer yapacaklarını söyledi. Sümer, "3 takviye olacak. Kısa zamanda bir defans oyuncusunu kampa getirme niyetindeyiz. 2 stoper ve 1 kanat ile nokta koyacağız. 'nda takip ettiğimiz isimler var. Mali durum engel oluşturuyor" dedi.

    Bu hafta sonuç alınır
    Uzun bir süredir transfer çalışmalarını sürdüren ve alternatifli bir listesi bulunan Trabzonspor'da birkaç gün içerisinde hareketlilik başlıyor. Önümüzdeki hafta içerisinde en az bir stoperin Slovakya hazırlık kampına katılabileceği dile getiriliyor.
    1. 8.7.2018
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