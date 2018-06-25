Trabzonspor'da transferde öncelik stoper – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    Trabzonspor'da transferde öncelik stoper

    Trabzonspor'da transferde öncelik stoper

    Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, transferde stoper oyuncu konusunda yaptıkları tespitleri yönetim kuruluna ilettiklerini söyledi.

    Sümer, yaptığı açıklamada, takımdan Uğur Demirok, Jan Durica, Tomas Hubocan gibi oyuncuların ayrılmasının ardından stoper mevkisinde eksiklik yaşadıklarını kaydetti.

    Bu mevkinin önemine değinen Sümer, şöyle konuştu: "Savunmanın merkezi, kalenin önü. Gol yememenin önemli güvencesi. Tespitlerimiz var. Da Silva, gelmek istemediğini söyledi. Almama duygu, düşüncesi içinde olmadık da o gelmek istemedi. Yeni isimler belirledik. Stoper konusunda tespitlerimizi yönetim kuruluna verdik. Onlar bir çalışma yapıyor. Tespitleri Ünal hoca, teknik kadroyla birlikte yaptık."

    Sümer, ayrıca kenar oyuncularla da ilgilerinin bulunduğuna işaret ederek, "Kenar oyuncular öncelik değil. Önce merkez oyuncuları tamamlayalım. Bir de Okay'ın gitmiş olmasından ötürü orada iki şekilde düşünce ve hazırlığımız söz konusu. Mevcut kadrodan orayı tamamlarız veya bizi tatmin edecek oyuncu bulursak kadroya katarız." değerlendirmesinde bulundu.

    Kalecileri açıkladı
    Sümer, kamp kadrosunda kaleciler olarak , Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, 1461 'dan Furkan Taş ile geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen Bahadır Han Güngördü'nün yer almasının planlandığını ifade etti.

    Onur Recep Kıvrak'ın ameliyatı sonrasında durumunun iyi olduğunu kaydeden Sümer, "Onur Recep Kıvrak'ın sakatlığıyla ilgili bir sorunu yok. Takımda 5 kalecimiz var. Estaban'ın kalması halinde kaleci düşünmüyoruz. Esteban da kadroda var gibi gözüküyor." dedi.

    Sağlık kontrolleri başlıyor
    Sümer, bordo-mavili takımın yarın Trabzon'da toplanarak, sağlık kontrolünden geçmeye başlayacağını belirtti.

    Yaklaşık 30 oyuncunun katılımıyla 1-24 Temmuz tarihlerinde Slovenya kampının gerçekleştirileceğini ifade eden Sümer, 29 Temmuz'da Trabzon'da sezon açılışı gerçekleştirerek özel bir karşılaşma oynayacaklarını kaydetti.

    Özkan Sümer, Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü olan 2 Ağustos'ta 'da da bir hazırlık maçı oynamayı planladıklarını aktardı.

    1. 25.6.2018 14:52
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