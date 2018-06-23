Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Feda diyen çıkmadı!" – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    Başkanı : "Feda diyen çıkmadı!"

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Feda diyen çıkmadı!"

    Ağaoğlu: İndirim istedik ama hiçbiri kabul etmedi.

    Yıllık giderlerini 80 milyon TL civarına indirmeyi hedefleyen Trabzonspor yönetimi, futbolculardan alacaklarında indirim talep etmişti. Ancak hiçbir oyuncudan yönetimin 'feda' çağrısına olumlu yanıt gelmediği belirtildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Takımdaki maliyetli oyunculardan belirli bir ölçüde indirim istedik. Maalesef hiçbiri kabul etmedi. Şu an için ne bir futbolcu indirime gitti ne de biri için ciddi bir teklif geldi. Futbolcuların alacaklarını da ödedik" ifadesini kullandı.

    HER ŞEYİ BAŞARIRIZ
    Ayrılan oyuncuların kulübe maliyetinin yaklaşık 7 milyon euro olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, "Hem futbolcuyu elimizde tutacağız, hem maliyetler düşecek. Zor ama imkansız değil" dedi.
    1. 23.6.2018
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