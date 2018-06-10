Monteiro bize göre – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Monteiro bize göre

    Monteiro bize göre

    ekibinin listesinde olan için tutulan raporların olumlu olduğu öğrenildi.

    ekibinin listesinde olan için tutulan raporların olumlu olduğu öğrenildi. Heracles Almelo'da forma giyen 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için teklif sunan Fırtına'nın beklemeye geçtiği belirtildi. Scout ekibi tarafından birçok kez izlenen Monteiro'nun gelmesi adına şartların zorlanacağı öğrenildi. Kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli futbolcunun da bordo-mavililerin önerisine çok sıcak baktığı belirtildi.

    1. 10.6.2018
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