Olcay Şahan: “Önümüzdeki sezon hak ettiğimiz başarılara koşacağız” – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mayıs 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    : “Önümüzdeki sezon hak ettiğimiz başarılara koşacağız”

    Olcay Şahan: “Önümüzdeki sezon hak ettiğimiz başarılara koşacağız”

    ’un 30 yaşındaki deneyimli futbolcusu , gelecek sezon taraftarın desteği sayesinde hak ettikleri başarılara koşacaklarına inandığını söyledi.

    , sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımda inişlerle, çıkışlarla dolu bir sezon geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:
    "Çeşitli zorluklar çeksek de takım olarak bir şeyi çok iyi biliyorduk. Sezon boyunca sahada skor ne olursa olsun, arkamızda her zaman siz vardınız. Bitmek bilmeyen, dağları aşan sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Biliyorum ki takımdaki her arkadaşım da benimle aynı fikirde. Sizi gururlandırmak için hepimizin elinden gelen her şeyi sahaya yansıtmaya çalıştığına emin olun. Trabzon'un göz bebeği yetenekli genç kardeşlerimin azmine, bizlerin deneyimine, bu şehrin enerjisine inanın! Önümüzdeki sezon sizlerin dillere destan desteği sayesinde hak ettiğimiz başarılara koşacağımıza olan inancım tam."

    1. 21.5.2018 11:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olcay Şahan: “Önümüzdeki sezon hak ettiğimiz başarılara koşacağız” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN