Olcay Şahan: “Önümüzdeki sezon hak ettiğimiz başarılara koşacağız”
Trabzonspor’un 30 yaşındaki deneyimli futbolcusu Olcay Şahan, gelecek sezon taraftarın desteği sayesinde hak ettikleri başarılara koşacaklarına inandığını söyledi.
Olcay Şahan, sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımda inişlerle, çıkışlarla dolu bir sezon geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Çeşitli zorluklar çeksek de takım olarak bir şeyi çok iyi biliyorduk. Sezon boyunca sahada skor ne olursa olsun, arkamızda her zaman siz vardınız. Bitmek bilmeyen, dağları aşan sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Biliyorum ki takımdaki her arkadaşım da benimle aynı fikirde. Sizi gururlandırmak için hepimizin elinden gelen her şeyi sahaya yansıtmaya çalıştığına emin olun. Trabzon'un göz bebeği yetenekli genç kardeşlerimin azmine, bizlerin deneyimine, bu şehrin enerjisine inanın! Önümüzdeki sezon sizlerin dillere destan desteği sayesinde hak ettiğimiz başarılara koşacağımıza olan inancım tam."
- 21.5.2018 11:30
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Olcay Şahan: “Önümüzdeki sezon hak ettiğimiz başarılara koşacağız” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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