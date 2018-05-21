Son 3 sezonun en iyi Trabzonspor’u

Maliyetli bir kadro oluşturarak kuruluşunun 50'nci yılı olan 2017-18 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlayan bordo-mavililer, 34 hafta sonunda 55 puan toplayarak ligi 5'inci sırada tamamladı. Zirvenin 20 puan gerisinde yer alarak hedeflerinin uzağında kalan Trabzonspor, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları'na katılma noktasında da hüsran yaşadı. Kupada son 16 turunda elenen bordo-mavililer, Avrupa Kupaları'na katılım hakkını ise elde edemedi.



SON 3 SEZONUN EN İYİSİ

Tarihinin en maliyetli kadrosuyla beklentilere karşılık veremeyen ve hedeflerine ulaşamayan Trabzonspor, topladığı puan bakımından ise son üç sezonun ise en iyi performansını sergiledi. Ligi 55 puanla tamamlayan ve son olarak 2014-15 sezonu sonunda elde ettiği 57 puan ile bu rakamın üzerine çıkan bordo-mavililer, 2015-16 sezonunda 40 puan, 2016-17 sezonunda ise 51 puan hanesine yazdırabilmişti. Trabzonspor, 2014-15 sezonunu 5'inci, 2015-16 sezonunu 12'nci, 2016-17 sezonunu 6'ncı ve 2017-18 sezonunu ise 5'inci sırada tamamladı.



AVRUPA'YA 3, KUPAYA 8 SEZONDUR HASRET

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarına da hasret kaldı. Son olarak 2015-16 sezonunda Avrupa'da mücadele eden bordo-mavililer, 2016-17, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Avrupa biletini alamadı. Avrupa'da 3 sezonluk hasret çeken Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 8 sezondur zafere ulaşamadı. Son olarak 2009-10 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan bordo-mavililer, bu periyotta sadece 2012-13 sezonunda final oynayabildi.



BELEDİYE'DEN BAĞIŞ KAMPANYASINA DESTEK DAVETİ

Trabzon Büyük Şehir Belediyesi'nden Trabzonspor'da başlatılan bağış kampanyasına destek daveti yapıldı. Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen bordo-mavili kulüpte Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun da öncü olduğu bağış kampanyasına Belediyenin aylık gazetesinde de dikkat çekildi. Belediye tarafından hazırlanan derginin Mayıs ayı sayısının kapağında 'Trabzonspor desteğinizi bekliyor', 'Trabzonspor ve temiz futbol sevdalıları harekete geçiyor. Trabzonspor en güçlü şekilde ayağa kalkıyor' ifadelerine yer verilirken, arka kapağında ise bağış için gerekli bilgiler yer aldı. Ayrıca şehirdeki billboardlardan da bağış kampanyasına dikkat çekildi.