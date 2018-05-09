Trabzonspor'da hedef Avrupa kupaları

Ligde hafta sonu deplasmanda Bursaspor, gelecek hafta da sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak bordo-mavili takımda eksik oyuncuların sayısı daha da arttı.

Bordo-mavililerde, kart cezalıları Okay Yokuşlu, Tomas Hubocan ve Juraj Kucka, hafta sonu Bursaspor maçında görev alamayacak. Onur Recep Kıvrak, Fabian Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok'un da sakatlıkları sürerken bu oyunculara Burak Yılmaz ile Hugo Rodallega da eklendi.

Futbol şube sorumlusu Haluk Şahin yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını kaydetti.

Burak'ın kasıklarındaki ağrının oynamasına engel olduğunu belirten Şahin, "Burak Almanya'ya gitti, Berlin'de ameliyat edilecek. Kalan iki haftada takımda yer alamayacak." dedi.

Şahin, Rodallega'nın da sakatlığının bulunduğunu ifade ederek, bu futbolcunun MR'ının çekildiğini ve bu hafta forma giyemeyeceğini aktardı.

"HER ŞEYE RAĞMEN BAŞARACAĞIZ"

Haluk Şahin, eksikliklere rağmen son 2 karşılaşmayı kazanacaklarına inandıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Son haftalarda sakat ve cezalı oyuncular konusunda bir şansızlık yaşıyoruz. Ama Trabzonspor, zorlukların üstesinden gelecek bir takımdır. Ligde 5. sıradayız ve Avrupa kupalarına katılma yolunda en güçlü adaylardan biriyiz. Bizim üzerimize düşen son 2 maçımızı da kazanmak, kupa finaline göre de durumumuz belli olacak. Her şeye rağmen bu hedefimizi başaracağımıza inanıyoruz. Biz bu maçlara, hedefimize odaklandık."

Trabzonspor'un Avrupa'da önemli başarılar elde etmiş bir kulüp olduğunu dile getiren Şahin, "Trabzonspor, geçmişinde aldığı sonuçlarla, camia olarak her zaman Avrupa'da yer almayı hak eden bir takımdır. Bu sezon sonunda Avrupa'da olmak, prestij açısından, daha iyi hamleler yapmak açısından da önemli olacak. Son yıllarda eksiklik duyduğumuz Avrupa'da gelecek yıl olmak istiyoruz." diye konuştu.

