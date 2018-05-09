Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak'tan transfer açıklaması
Adı sık sık transfer haberlerinde yer alan Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.
Adı son dönemde Beşiktaş ile anılan Okay Yokuşlu'nun menajeri Altıparmak yaptığı açıklamada; "15 yaşından bugüne kadar temsilcisi olduğum Okay Yokuşlu'nun kariyer planlamasını ailesiyle birlikte karşılıklı fikir alışverişi dahilinde yapmaktayız. Okay'ın bugün gelmiş olduğu konum, doğru seçimlerimizin sonucudur. Bizim dışımızda gelişen görüşmelerin içeriği, kişileri gerçek dışıdır. İtibar etmeyiniz." dedi.
- 9.5.2018 11:13
- Güncelleme: 9.5.2018 11:18
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İki Polonyalı yetenek Galatasaray’a
Toplam 2
Yorum
aslan tabi gidipte 5 milyona alma en fazla 300 500 bin ver
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İki Polonyalı yetenek Galatasaray’a
Toplam 2
Yorum
aslan ucuza al ver kiraya süperlig takımlarına pişir sonra takıma kazandır
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Galatasaray Ahmet Musa'yı kiralıyor!
Toplam 1
Yorum
10ur İyi bir forvet şart. Gomis, ŞL de başımızı ağrıtır. çok kaçırıyor ve her hamlesiyle bilinen bir topçu. Eren desen zaten yok ve hiç olmadı..
Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak'tan transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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