Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak'tan transfer açıklaması – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'nun menajeri 'tan açıklaması

    Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak'tan transfer açıklaması

    Adı sık sık haberlerinde yer alan 'nun menajeri 'tan açıklama geldi.

    'un başarılı futbolcusu hakkında menajeri 'tan açıklaması geldi.

    Adı son dönemde ile anılan Okay Yokuşlu'nun menajeri Altıparmak yaptığı açıklamada; "15 yaşından bugüne kadar temsilcisi olduğum Okay Yokuşlu'nun kariyer planlamasını ailesiyle birlikte karşılıklı fikir alışverişi dahilinde yapmaktayız. Okay'ın bugün gelmiş olduğu konum, doğru seçimlerimizin sonucudur. Bizim dışımızda gelişen görüşmelerin içeriği, kişileri gerçek dışıdır. İtibar etmeyiniz." dedi.

    1. 9.5.2018 11:13
    2. Güncelleme: 9.5.2018 11:18
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